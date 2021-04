Truman Capote: la historia de la novela inacabada con la que pretendía destripar a la jet set neoyorquina

Del éxito de 'Sangre Fría' al repudio

Capote no encajaba precisamente en los cánones. Hablaba abiertamente de su homosexualidad en televisión en una sociedad que empezaba a mirarla con otros ojos. No tenía fachada de galán, con algo más de un metro y medio de altura y además tenía una voz aguda que también disidía de los estándares de la masculinidad tradicional. Además, su carácter no parecía acompañarle. "Se le caracteriza simplemente como una perra (bitchy). Y sí, ese componente estaba. Pero también fue un pionero", defendía el director del documental en una entrevista con The Guardian.