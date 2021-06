"Los rostros son preciosos. Pero hemos dejado de saberlo desde que los cubrimos con filtros", señaló Kate Winslet en una entrevista para The New York Times. Es una de las actrices que se ha decidido a lucir su atractivo no plástico y una piel en la que se note el paso de los años. Así lo demostró cuando le mostraron el póster de la última serie en la que participa, 'Mare of Easttown'. Su personaje no le da ninguna importancia al aspecto, por lo que consideró oportuno que sus líneas de expresión se vieran claramente en el cartel de promoción. Y eso no fue todo. Cuando el director de la serie, Craig Zobel le dijo que eliminaría la barriga que aparecía en una escena de sexo, su respuesta fue: ¡No te atrevas! ¿Por qué nos gusta Kate Winslet más ahora? En el vídeo repasamos su evolución desde el beso con DiCaprio en Titanic, pasando por otros personajes que no dejaron indiferentes a nadie.