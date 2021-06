Donald Trump, por ejemplo, le copió la idea y no solo tuvo uno durante su estancia en la Casa Blanca; también en su mansión de Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida), donde ahora vive, cuenta con uno. La última gran fortuna en mostrar interés por el refugio de un búnker de lujo azuzada por los peligros de la pandemia ha sido Kim Kardashian, que visita uno en un punto desértico y desconocido de Estados Unidos en el rodaje de la última temporada de 'Keeping Up With the Kardashians'. Repasamos otras excentridades solo aptas para nombres propios de la lista Forbes de más de 50.