Tom Cruise, el último defensor del cine de siempre: "No es lo mismo ver una película en la televisión que en la gran pantalla"

Cruise presume de ser de esos actores que defiende la pantalla grande y que además consigue mover a masas y masas de gente a los cines del mundo. Por el momento no ha querido formar parte de ningún proyecto dentro de plataformas, ya que lo que a él le motiva es el cine 100%. "Voy al cine y veo a la gente sirviendo las palomitas , trabajando en los cines y teniendo todo listo. Yo pienso en esa gente cuando hago películas. En la belleza del cine y en el trabajo de toda la gente que trabaja en cada departamento", dijo el actor en Cannes.

Su nuevo blockbuster, 'Top Gun Maverick' promete llenar las salas del mundo . Durante la presentación en el Cannes quiso aprovechar para hacer un alegato a favor del cine: "No es lo mismo ver una película en la televisión que la experiencia de la gran pantalla. Ir al cine es lo que más me importa. Allí estamos todos unidos, aunque hablemos diferentes idiomas y vengamos de diferentes culturas. Cuando nos sentamos en un cine, formamos una gran comunidad que nos permite compartir la experiencia", afirmaba.

"Entiendo el negocio, lo he estudiado todo el tiempo, pero hay películas que necesitan una forma muy específica de rodarse, películas que no pueden verse en una televisión. Yo no busco hacer una gran taquilla el primer fin de semana de estreno. Yo busco la distancia larga, entretener y emocionar. Sueño con llenar los cines", proseguía el actor.