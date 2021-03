Hay géneros del cine que son más taquilleros que otros, y entre los que se pelean por el top está la acción, nada como una buena persecución para salir de una sala de cine lleno de adrenalina. Pero claro, para rodar esas películas hay que hacer más de un destrozo y seguro que en más de una ocasión has temido por el estado de algunos de los coches que salían en pantalla, algo que parece que los actores de acción más famosos ya tienen más que familiarizado, tanto que muchos se han colado en el top 10 de lo que ya se conoce como " los conductores más peligrosos de Hollywood" .

Jason Statham y Dwayne Johnson

Tom Cruise

Nicolas Cage

Probablemente Nicolas Cage (57) sea uno de los actores más inesperados de esta lista, pero lo cierto es que la acción siempre ha estado presente en su carrera y lo de romper los coches, también. Entre los títulos que han hecho que destroce 22 coches está Ghost Rider, The Rock o Con Air.

Daniel Craig

Si Daniel Craig (53) nunca hubiese aceptado el papel de 007 lo más probable es que nunca hubiese aparecido en esta lista. En las cintas en las que ha encarnado a James Bond ha destrozado un total de 24 coches. Y ojo, que todavía le queda por estrenar No time to Die, prevista para este año tras su retraso el pasado año.

Tom Hardy

Keanu Reeves

A sus 56 años Keanu Reeves ha logrado dejar inútiles a unos 30 vehículos , parte de ellos se deben a su papel como John Wick, aunque realmente su gran masacre automovilística es en The Watcher, cuando hace volar por los aires a unos cuantos coches patrulla de la policía que le persiguen. Con películas de Matrix y de John Wick aún por estrenar, lo más seguro es que Reeves siga escalando puestos en este listado.

Matt Damon

De los 35 coches que ha destrozado en su andadura por la gran pantalla, Matt Damon (50) ha acabado con unos 30 solo en las películas donde interpreta a Jason Bourne. Parece que el espía no tiene pudor alguno en destrozar unos cuantos vehículos cada vez que aparece en pantalla.

Arnold Schwarzenegger

Pensar en cine de acción y no hacerlo en Schwarzenegger (73) es delito. En total se ha contabilizado que ha destrozado unos 52 vehículos y la mayoría de ellos, como no, vienen de la saga Terminator, aunque su amplia filmografía no deja de sumar coches completamente destrozados.