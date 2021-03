El spot era, en el año en el que fuimos azotados por el coronavirus, un homenaje a quienes se fueron y a los que disfrutan cada día del regalo de vivir. Con su capa y su guadaña recordaba que "no hay día, por insignificante, extraño o difícil que parezca que no merezca ser vivido". La conversación entre un padre y un hijo, una reunión de amigos, un partido de baloncesto o una singular votación en el Congreso de los Diputados en la que todos se ponen de acuerdo. Un paseo en el que recordaba que, estando vivos, es mejor no tener en cuenta la muerte.

En el anuncio no faltaba tampoco una conversación con los que ya no estaban, con Michael Robinson que desde el cielo le decía: "¡Pero Quique! ¿Sigues vivo?". Y el actor replicaba: " Hombre Robinson, qué manía tenéis todos con que suba. ¿Qué tal por ahí arriba?" . Pues parece que el tiempo ha jugado en su contra y ahora ya está con Chiquito y también con Pau Donés y su guitarra.

Y Campofrío, como no podría ser de otra manera, ha despedido al actor como mejor sabe. Con la misma sorna con la que representó eso que todos queríamos que tardase mucho en llegar. Dando la gracias a San Francisco por "hacer del humor, del disfrute y del vivir la vida, un arte". En la viñeta, Quique, en traje negro, con las manos en los bolsillos y su particular bigote, pregunta a San Pedro en las puertas del cielo "Perdone, ¿es aquí donde no hay toque de queda, no?". Y efectivamente allí arriba, pero también aquí abajo, el actor será siempre eterno.