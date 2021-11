Will Smith no para; tampoco de ofrecer titulares. Su brutal transformación física; la relación abierta que mantiene con su esposa, Jada, desde hace años; y, ahora, su biografía, en la que ha estado trabajando durante dos años. El nombre de este relato personal no podía ser otro: 'Will'. En él desvela momentos de su vida realmente duros, que casi nadie conoce. Entre ellos, los episodios de violencia de género en su casa, de su padre hacia su madre. Otro asunto peliagudo es uno en torno al sexo y lo que este le producía. ¿Por qué sucedía? Te lo contamos en el vídeo.