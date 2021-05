Hace algo más de una semana internet ensordeció con un aplauso colectivo por el gesto de Will Smith . El actor de 52 años hacía una publicación en su cuenta de Instagram en la que mostraba los kilos que había cogido durante los meses de confinamiento con una mensaje que, a priori, parecía que abanderaba el positivismo corporal: "Me voy a sincerar con todos vosotros. Estoy en peor forma que nunca" .

Pero no eran tantos kilos y, para colmo, apenas un día después a Will se le cayó la careta con otra publicación en sus redes. Volvía a aparecer llevando únicamente un bóxer negro para anunciar que esa barriga que parecía abrazar estaba a punto de desaparecer. El plan sería eliminarla , además, monetizando el asunto. "Este es el cuerpo que me llevó a través de toda una pandemia e incontables días picando en la despensa. Amo este cuerpo, pero quiero SENTIRME mejor. No más muffins de medianoche… ¡eso es! ¡¡¡¡Me pondré en la MEJOR FORMA DE MI VIDA!!!!! Trabajaré en equipo con YouTube para volver a encarrilar mi salud y bienestar. ¡Espero que funcione!".