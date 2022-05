Hay un horizonte marcado en 65 años. Como los 18, los 65 son, en términos de edad, un número clave. Con más consecuencias legales que significado real, porque quien ha pasado por una o las dos edades ya, sabe que antes y después de cumplir esos números no se cambia como persona. Se es la misma, pero con un empujón de derechos y responsabilidades extra: a los 18, en España, se es mayor de edad, es decir, se adquiere la capacidad de obrar plena, lo que significa que las personas pueden viajar, casarse, votar, etc. A los 65, es posible jubilarse. Pero, ¿qué pasa con quienes trabajan en lo que más les divierte y apasiona en el mundo? ¿Qué pasa con quienes, por trabajar de lo que les gusta, han vivido mucho tiempo sin cobrar un sueldo y por lo tanto, no han cotizado lo suficiente?