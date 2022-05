Mar de Marchis , fundadora de la revista digital Jot Down, ha muerto a los 53 años esta madrugada en Mallorca, donde llevaba hospitalizada un año en coma. "Después de un año muy difícil, mi amiga y socia Mar ha fallecido. Descansa con otros calamares en las profundidades oceánicas", escribía hoy en sus redes sociales Ángel L. Fernández, CEO de la publicación. María Jesús Marhuenda, su nombre real , fundó en 2011 Jot Down, pero a lo largo de todos estos años siempre se mantuvo en el anonimato, ni siquiera todos los colaboradores la conocían en persona.

Poco se sabe de Mar de Marchis. Hace unos años Vanity Fair consiguió entrevistarla con una condición, al periodista no podía acompañarle ningún fotógrafo . Allí contó que supo de la muerte de su padre por una llamada mientras le esperaba para una celebración. "Me llamaron por teléfono y me dice que, de camino al restaurante, se había matado en un accidente de coche. Cuando murió mi padre, me divorcié" .

En los años posteriores al fallecimiento de su padre, la cuarta de cinco hermanos se fue encerrando en casa y llegó a sufrir varias crisis de ansiedad y nerviosas que la llevaron a ingresar en un hospital durante una semana, pero a la vuelta a casa todo había cambiado. "Abrí la puerta, empecé a hiperventilar y me desplomé", explicó . Los médicos no daban con lo que tenía y, finalmente, le detectaron una depresión agravada por la agorafobia.

Menos el tiempo que pasó entre hospitales, sus tres hijos siempre vivieron con ella, además de su madre y sus hermanos, que se mantenían pendientes a su estado. Durante aquella época sin salir descubrió Internet e incluso en la citada entrevista confesó que estuvo "meses que no podía hablar, solo me comunicaba por Internet" , donde descubrió los foros y precisamente conoció a Ángel L. Fernández.

El CEO contó a la publicación cómo se conocieron. "Llevaba un año buscándola, y ella me daba largas, así que me planté en la puerta de su casa y le dije, de aquí no me muevo, baja, me poner una venda en los ojos y yo subo a tu casa y nos conocemos".