Laura Restrepo: "Tuve miedo a envejecer, pero ya ha sucedido y no es tan terrible"

Además de haber publicado reconocidos libros, también ha realizado numerosos viajes junto a Médicos Sin Fronteras, en los que además de dar visibilidad a las injusticias que invaden el mundo, la autora ha encontrado una gran inspiración para esta nueva obra, sobre todo en la figura de la Reina de Saba: “Recorriendo Yemen con ellos, la conocí en varias de las muchas mujeres que hacían este recorrido del destierro hacia un mundo posible. Era una y todas, muchas de las que encontraba y así me lo dijeron ellas misma para mi sorpresa”

El destierro es el desarraigo. El estar expulsado de tu tierra, no por tu voluntad sino, con la condena de no poder volver. Lo he sufrido, tuve que desaparecer casi 10 años. Es el gran drama de nuestro tiempo, los ríos de gente que andan por los caminos con una mano delante y otra detrás buscando una nueva vida posible. El gran rio de la migración femenina es enorme.