La columna de Juan Tallón: Haz algo pequeño

El martes todo parecía ir bien , sin incidencias, hasta que una de las ruedas del coche empezó a hacer un ruido raro . Calculé que no se trataba de uno de esos sonidos sospechosos, procedentes a menudo del motor, que yo siempre anulo poniendo la música a todo volumen. Cada maestrillo tiene su librillo. Esta vez no me quedó otro remedio que detener el automóvil y echar un vistazo. Estábamos en algún lugar borroso, desértico, agradablemente desconocido de Fuerteventura. "Pinchamos", anuncié con una mezcla de desolación, furia y entusiasmo. "¿Pinchamos?", preguntó incrédula mi mujer, sacando la cabeza por la ventanilla para cerciorarse. "Pinchamos", corroboré, a la vez que daba una patada al neumático. "¿Pinchamos?", inquirió esta vez mi hija. "Sí, pinchamos", repetí aburrido ya de oír y decir el mismo verbo todo el día.

No me alegré. Pero estábamos casi de vacaciones, y creí bellísimo tener que cambiar una rueda. Mi espíritu antiburgués (ja) me impidió llamar al seguro para que a la vuelta de una hora apareciese un señor y en cinco minutos retirase la rueda pinchada y pusiese la de repuesto. Me pareció una maniobra asequible, que aun siendo yo un inútil espectacular, podía solventar con mis propias manos, sin ayuda. Quizás me dio un ataque de nostalgia. En la historia de las viejas vacaciones en coche, cuando la vida era otro, siempre había un día en que el vehículo empezaba a echar humo y te dejaba tirado, circunstancia que, a la vuelta de una década, cuando todo era recuerdo, hacía de esas tus mejores vacaciones.