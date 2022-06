"En el bar, Marcelo te recibe como si llevara esperándote toda la vida", fue la primera impresión que tuvo Fesser cuando lo vio detrás de la barra. Tomó las típicas ostras, se lo pasó de maravilla y decidió volver. Otra vez. Y otra vez. Las charlas con Marcelo eran cada vez más interesantes. Marcelo había nacido en Ecuador y sin conocer la Gran Manzana ya sabía que iba a vivir allí. Desde niño, planeó su vida para mudarse, instalarse y descubrió muy joven su pasión por el oficio del bartender. Su historia era la de un inmigrante latino más en los Estados Unidos, pero no era una historia más. Guillermo terminó de entenderlo cuando encontró el eje de su relato: "El libro no se llama The Oyster Bar, ni The Grand Central Terminal, se llama Marcelo, porque es él. Lo he querido ver como un representante de tantos emigrantes hispanos que armaron una vida y son felices, aún con las dificultades. La esencia del libro es la de alguien que trabajó para darles a los suyos una vida mejor".