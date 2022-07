Pablo Tébar y el aburrimiento generacional: “Queremos llenar el vacío a base de reels de Instagram y, claro, no nos llena”

View this post on Instagram

En mi caso, la muerte de mi madre me afectó mucho. Por un lado tú eres el siguiente, te acercas al precipicio, pero no creo que te haga más frágil, al revés, te va preparando para lo inevitable.

Tu protagonista se aventura a salir de la zona de confort y a desafiar la rutina, y eso le lleva a lugares muy peligrosos. No me queda claro si defiendes que vale la pena atreverse o es más prudente conformarse

Siempre me han gustado, y ahora están viviendo un resurgir impresionante con juegos cada vez más logrados y adaptados a cada tipo de público. Es una forma de diversión que te obliga a interactuar, no es pasiva como ver una serie.

Es posible, o puede que aún esté por llegar, no estoy seguro. Cumplir años me gusta, pero no tanto el saber que va quedando menos.

Suena un poco a autoayuda barata, pero para mí el primer paso es no culpar a los demás, no responsabilizar a tu pareja, tus padres, etc. Darse cuenta de que eres libre y que, una vez cubierto lo más básico para subsistir, puedes elegir la vida que quieres tener. Pero no es tan fácil ser consciente de qué es lo que a uno le gusta en realidad. Hacer terapia ayuda.