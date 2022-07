Viene novela de Almudena Grandes: lo que ya se sabe de su obra póstuma

"Una novela coral de anticipación política que contiene el retrato colectivo de Los besos en el pan y la intriga de los resistentes de los Episodios de una Guerra Interminable, a través de una inolvidable galería de personajes que, en un país que ha sufrido fuertes sacudidas, no quieren resignarse", tal y como explican desde la editorial Tusquets.

“Decía que no era tan difícil porque no tenía que leer y documentarse. Ella estaba visionando un posible país si esto seguía como seguía con la crisis del confinamiento, los temores a nuevas variantes del virus ... Decía que imaginar eso y a sus personajes la tenía absorbida”, recuerda.

“Su última voluntad fue que se publicara”, ha explicado Cerezo. Aunque está no es la única obra que deberíamos haber podido disfrutar junto a Almudena.

Lo que la autora no ha dejado escrito es 'Mariano en el Bidasoa', el libro con el que esperaba concluir los 'Episodios de una guerra interminable'.

“Eso es una tristeza inmensa”, señala Cerezo. “A mí me ha contado y he oído cómo tenía en la cabeza perfectamente hilvanado y diseñado el proyecto de esta novela, donde iba a dar un do de pecho espectacular porque iba a unir muchos lazos e hilos de los cinco episodios anteriores”.