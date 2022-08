Toni Cantó: "No fui amante de Miguel Bosé pero me hubiera encantado"

Tres décadas lleva dando vueltas el rumor de que Toni Cantó y Miguel Bosé fueron más que amigos. Cantó, a sus 57 años, no tiene ningún problema en respondernos que le parece estupendo que se piense eso, ya que adora a Miguel, pero nos asegura que no fueron amantes, “aunque le hubiese encantado”. “Miguel es una de las personas más… Sigue siendo muy buen amigo” explica. “Y sigue siendo uno de los tíos más… A mí me dicen, en aquella época, pero ahora también, dime uno de los hombres que te apetezca conocer, y es Miguel. Su casa era una extraordinaria, con su madre y sus dos hermanas, siempre abierta. Y te podías encontrar a gente fascinante”.