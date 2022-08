Toni Cantó cuenta cómo y a quién ha robado

Toni Cantó pasó hace poquito por nuestra redacción para concedernos una entrevista y presentar su nuevo libro, De joven fui de izquierdas pero luego maduré, un título que de por sí es polémico pero no tanto como el que Toni tenía pensado: "El que a mí me gustaba era uno aún peor: Más viejo y más facha”. Cantó no se corta en hablar de su abuelo nazi y su abuelo rojo, su padre médico (al que idolatraba), su infancia asilvestrada, el divorcio de sus padres, el suyo propio, sus hijos...