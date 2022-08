Toalla, crema solar y un libro: cinco éxitos literarios para olvidarte de tu familia en la playa

Esta es la esperada continuación del fenómeno 'La verdad sobre el caso Harry Quebert' , con más de 15 millones de lectores. "Sé lo que has hecho", reza el mensaje encontrado en el bolsillo del pantalón de Alaska Sanders, cuyo cadáver apareció el 3 de abril de 1999 al borde del lago de Mount Pleasant, una pequeña localidad de New Hampshire.

Él mismo nos hablaba de ello durante su entrevista con Uppers, en la que afirmaba que "de mi miedo a la muerte, nace este libro". El libro comienza con un desgarrador: “Mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido”. Al preguntarle si de verdad lo piensa nos contestaba: "Nuestros padres son, sobre todo y fundamentalmente, un hombre y una mujer, y antes de llegar a nosotros tenían una vida, unos sueños frustrados. Han tenido 20, 30, 40, han sido antes de nosotros y el nacimiento de un hijo lo que hace es cambiarlo todo. Seguramente yo me planteo cuánto de feliz habría sido mi madre si yo no hubiera nacido. Y seguramente mucho". ¿No te has quedado con ganas de leer más?