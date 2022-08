Los rockeros le dan a la tecla: Dylan, Bono y Cave sacan libro este otoño

El legendario Bob Dylan, el cantante Bono o Nick Cave serán los protagonistas junto con una biografía del boxeador Muhammad Alí en las novedades literarias de no ficción del próximo otoño, donde también destacan Michelle Obama o Patricia Highsmith. ¿Por qué los músicos se sumergen en la escritura de libros?

El artista Bob Dylan publicará un nuevo libro llamado 'The Philosophy of Modern Song' (Anagrama), que será la continuación de otro suyo publicado anteriormente en el año 2004 y que tuvo un gran recimiento: 'Chronicles: Volume One'.