Una infancia entre libros, su huida a París y un eterno amor a distancia: el entorno que fraguó a Javier Marías

Hace unos años reconoció a Elide Pittarello que cuando empezó a publicar ser joven e hijo de quien era le resultó un poco incómodo. “Si un escritor es hijo de otro escritor, aunque sea de géneros distintos, parece sospechoso. La verdad es que mi padre no ha sido nada nepotista nunca, sino más bien todo lo contrario, y yo le debo muchas cosas, pero no realmente beneficios o favores a la hora de conseguir publicación. Jamás he conseguido un empleo a través de él, ni he tenido nunca lo que se llama un enchufe, jamás. El apellido mío no es un apellido frecuente, con lo cual era fácil pensar que había relación. Tampoco lo he ocultado nunca. Pero sí, yo intentaba mantener cierta distancia, para que no pareciera que estaba bajo su ala cuando nunca lo estuve”.