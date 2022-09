Tan solo un año después de 'El italiano', Arturo Pérez Reverte vuelve con una nueva novela, 'Revolución'. El periodista y escritor asoma al público en esta ocasión al abismo del paso del tiempo. A cómo uno asume su paso, más bien. Aunque no es una autobiografía, sí tiene tintes de sus propias experiencias de vida: "Yo no soy el protagonista. Yo no soy Martín Garret, pero es cierto que la mirada que tiene Martin Garret, es la que yo adquirí cuando era joven haciendo cosas. No esas, pero otras parecidas a esas", explica.