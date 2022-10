“Fueron homosexuales y su sexualidad no solo es parte de quienes fueron, sino que representa un papel fundamental a la hora de comprender la vida de estas personas y sus relaciones con sus contemporáneos y, en muchos casos, con su propia obra cuando han sido creadores o la manera en la que han manejado sus asuntos profesionales y privados”, destaca Sanjuán.

No ha sido hasta a bien avanzado el siglo XX cuando los historiadores comenzaron a hablar de la sexualidad de la mayoría de los personajes que conforman en el libro, “una realidad que se había ocultado en los libros de historia” , establece el autor. Pese a la evidencia histórica existente desde hace décadas, no deja de sorprender al público generalista que Newton o Cervantes aparezcan entre las páginas del libro.

“Se lleva condenando la homosexualidad en la sociedad occidental desde hace siglos y se ha perseguido de manera específica por la homofobia que han sufrido todos estos personajes de la mano de la historiografía tradicional, que no solo ha borrado todo lo que tenía que ver con la homosexualidad, que se consideraba un vicio contra natura, sino que ha maquillado y transformado cualquier rastro que pudiera dar testimonio de su existencia” , explica el creador.

En la actualidad muchos de estos artistas, científicos o gobernantes siguen siendo tratados como heterosexuales por los historiadores y estudiosos “por homofobia”. Ahí está el caso de Miguel Ángel. “Se ha considerado la homosexualidad como un vicio y una falta grave que atentaba contra la moral judeocristiana y sus estudiosos y admiradores no han permitido que alguien con su influencia pueda llevar sobre sí ser homosexual” , afirma Sanjuán.

El trabajo investigación no es sencillo porque en aquellas épocas “ningún homosexual podía dejar por escrito que mantenía relaciones sexuales con otro hombre porque eso hubiera supuesto poner su vida en peligro. Hubiese sido el reconocimiento de lo que era un delito”, apunta Sanjuán.

Tampoco se conoce si muchos de ellos llegaron a mantener relaciones sexuales con otros hombres, como es el caso de Isaac Newton, pero “no hace falta mantener relaciones sexuales para ser homosexual . Cuando el personaje es heterosexual no nos preguntamos si practicaban sexo o no”.

¿Podría haber una segunda parte de ‘Grandes maricas de la Historia’? Probablemente sí. “Presuponemos que todos los grandes personajes de la historia son heterosexuales por defecto, pero es obvio que, aunque sea por una cuestión simplemente estadística, no puede ser así. Hay cientos de personajes con mayor o menor relevancia en la historia de los que sus contemporáneos sabían que eran homosexuales, pero sus testimonios se han ocultado, de manera expresa o simplemente como consecuencia del olvido, y están en archivos, bibliotecas, etc. y que los estudiosos van desenterrando poco a poco. De hecho, salvo casos imposibles de ocultar, como Alejandro Mago o el emperador Adriano, la condición sexual de los personajes de del libro no se conoció hasta el siglo XX, así que, sí, saldrán más y con evidencias históricas”.