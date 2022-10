Muere Jesús Quintero: sus amores, sus hijas y el resto de su entorno cercano

Jesús Quintero, 'El loco de la Colina' ha fallecido este lunes a los 82 años de edad en la residencia Nuestra Señora de los Remedios . El onubense comió y se fue a descansar . Ya no despertaría , según han confirmado fuentes cercanas a la familia. Quintero sufría una afección respiratoria y fue operado de una patología cardiaca en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, hace unas semanas. La familia deseaba que pasara sus últimos días los pasara en casa , pero con su estado era inviable .

El reputado escritor siempre quiso ser antes actor que periodista. Pero la vida le llevó a comenzar en RNE en el Centro Emisor Sur en 1960 tras aprobar una oposición. Siempre inconformista enseguida se cansó de locutar noticias. Con el tiempo se creó su propio personaje por su particular forma de preguntar, esa nebulosa que se formaba cuando fumaba en mitad de sus entrevistas , esas largas pausas en ellas, y su perro verde, Gala, su golden , a la que también llamaba Calma. Sus foulards se convirtieron en santo y seña, una prenda que siempre llevó porque para él eran, un símbolo de protección .

Mucho se ha escrito en los últimos años sobre su ruina. Él de siempre ha confesado que "el dinero siempre me ha quemado las manos". La gestión de la finanzas no iba con él . "El gran error de mi vida es que invertí mucho en Radio América, Montpensier (un restaurante con paraguas y sala de conciertos en el parque de María Luisa) y Teatro Quintero, y que después de gastarme trescientos o cuatrocientos millones de antiguas pesetas, pasó a otros", declaró en una entrevista que le hizo la madre de una de sus hijas.

Jesús Quintero ha sido hombre de mujeres, aunque discreto. Siempre reconoció que no podía vivir sin una mujer. Entre sus relaciones destacan: Ángeles Urrutia y Joana Bonet , madres de sus dos hijas. Unas relaciones cortas en el tiempo. " Cinco años después de conocernos, nos separamos : empaqueté cuatro abrigos largos y se los mandé por Seur a Sevilla ", recordó la propia Bonet en una entrevista que hizo ella misma a su expareja. Los dos recuerdan aquellos años locos que de dos versiones muy distintas de la misma profesión: la moda y las entrevistas de Quintero.

El 18 de agosto de 2020, coincidiendo con su ochenta cumpleaños se casó con María, su colaboradora durante diez años. Un momento importante porque, hasta entonces, no se había casado nunca. La pedagoga ha pasado los últimos años con el periodista. Ese día lo tuvo muy claro: "Esto va por aquí, y a la edad que tengo no me la puedo jugar. María es una compañera de verdad, muy dulce, una persona inteligente, se da cuenta de todo, es sincera, crítica".