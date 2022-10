Máximo Huerta, en el hospital por graves problemas respiratorios: "Lo he pasado fatal"

El alicantino ha vivido unas semanas muy complicadas y más teniendo asma. Sin embargo, confía "en la doctora y en la evolución de la enfermedad: antibióticos, broncodilatadores, oxígeno". El escritor se ha disculpado al no poder haber cumplido con la agenda que tenía prevista: "Perdonadme allí donde no he podido estar, vecinos de Patraix y Cheste. Los compromisos eran ilusionantes, pero la salud no pide permiso. Ordena la vida a su antojo. El viernes, si todo va bien de salud, nos veremos en Abarán, Murcia. Gracias por tantas muestras de afecto".