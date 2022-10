Maruja Torres recuerda el momento en el que se enteró de la muerte de su amigo Manuel Vázquez Montalbán: "Nos quedamos sin brújula"

Manuel Vázquez Montalbán tendría hoy 83 años. El escritor que tanto cautivó con su detective Pepe Carvalho, hace 19 años que nos dejó a los 64, un día como este 18 de octubre. Su muerte sembró un vacío que muchos no olvidan. Entre ellos, la escritora Maruja Torres, su amiga, su 'hermana'. En este día tan señalado, la escritora y periodista ha querido tener más presente que nunca al poeta, al escritor, pero sobre todo, al amigo. Como si no hubiera pasado el tiempo, todavía recuerda como fue aquel día, donde las informaciones sobre su muerte, comenzaron de lo más contradictorias. "Aeropuerto de Melbourne, Elisenda Nadal dijo Hong-Kong, ¿Bangkok?", publicó la propia Torres en una semblanza en ese entonces. El periodista fallecía lejos de nuestras fronteras y todo llegaba a cuentagotas hasta que se confirmó la terrible noticia que traspasó la piel de toro. El autor de novela negra falleció en Bangkok, Tailandia. Ella no podía estar más impactada.