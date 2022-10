No está escrita en el 84, pero otras cosas sí le pasan a '1984' y quizá no lo sabías

La equivocación de Alberto Núñez Feijoó sobre que el libro '1984' lo escribió George Orwell en ese mismo año cuando fue en 1949 y él escritor murió en 1950, no ha hecho más que poner al bestseller de plena actualidad. Aunque a estas alturas, y 'gracias' a esa declaración ya gran parte del mundo y en especial de los twitteros sepan que no fue en los 80's cuando fue publicada , puede que haya algunos detalles que desconozcas y que te vamos a contar.

Para ponernos en situación es imposible no hablar de su trama y de su distopía porque señala hechos inexistentes en una época todavía inexistente , el futuro es lo que nos podría suceder. Orwell, en el libro que publicó hace 73 años , habla de una sociedad controlada por el ojo de un 'Gran Hermano'.

Orwell concibió 1984 como una llamada de atención sobre el futuro que se avecinaba, con una presente Segunda Guerra Mundial, si las prácticas e ideales del nuevo orden mundial seguían por el camino que ya empezaban a mostrar. Se preocupa de una sociedad en la que se adultera la historia de acuerdo a la conveniencia de un único partido gobernante y da buen ejemplo de todo lo que no debemos llegar a ser como especie. Las tiranías intentan hacer imposible entender el mundo real y buscan sustituirlo con fantasmas y mentiras.

El político español no ha sido el único en traer más al presente que nunca la obra de George Orwell. Aunque es una de las obras más vendidas del mundo por sí sola , hace tan solo tres años hubo un pico de subida de un 9.500 por cien. Sí estás leyendo bien. Para que te hagas una idea, '1984' vende cada trimestre en Estados Unidos una media de 36.000 ejemplares , según datos de Nielsen Bookscan. Pero entre el 20 y el 25 de enero de 2017, las ventas se dispararon y el día 20-E tocó techo con un 10.000 por cien . Y todo por Donald Trump . Bueno mejor dicho, por una de sus consejeras, Kellyanne Conway .

Lo cierto es que la subida que comenzó el último trimestre de 2016 un 10% tras el conocido como 'Election Day'. Según la editorial, 47.000 volúmenes . Parece que el equipo de gobierno del presidente se había leído cuanto menos algo de la obra . El día de la investidura, Trump se refirió a que se trataba de la ceremonia más vista de la Historia de todos los POTUS. Cuatro días más tarde, Conway apareció en el programa de la televisión 'Meet the Press' presentado por Chuck Todd para matizar las palabras de Trump y las calificó de " datos alternativos ". Karen Tumulty , reportera del 'Washington Post' no pasó por alto la frase de "hechos alternativos" y les dejó en evidencia diciendo que era una "frase de George Orwell" . La periodista también hizo alusión al doble discurso de la obra: " la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza ". CNN tuiteó el comentario de Tumulty y otros periodistas vieron la mismas referencias. Y esto disparó las ventas.

George Orwell, que hoy tendría 119 años, en realidad no se llamaba así. Era un seudónimo que utilizó Eric Arthur Blair . El escritor, periodista, ensayista y crítico británico nacido en la India es conocido mundialmente por su novelas distópicas como esta de la que hablamos y 'Rebelión en la granja', otra que ha traído más de una controversia como le ha sucedido a su 'hermana' .

Sobre cuando empezó a escribirla y sobre el título circulan varias teorías. El autor explicó que se le ocurrió esta idea en 1943. Además, tuvo dudas de si titularla 'The Last Man in Europe' ('El último hombre de Europa') y hasta en los últimos momentos barajó otro. Fue su agente, F. J. Warburg Warburg, el que le sugirió 'Nineteen Eighty-Four' por verlo más comercial.