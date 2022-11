JJ Benítez anuncia el fin de su saga, 'Caballo de Troya': "Ahora puedo morir tranquilo"

Por falta de ofertas no ha sido: "Lo hice con una productora que se llama 'Plano a plano'. Estuvimos dos días en Castro Urdiales preguntándome de toda clases de cosas desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde". Benítez explica que "cuando les pide un borrador, era todo lo contrario a lo que yo había dicho y dije 'no'". Por lo que dijo no, no fue por el contenido de sus libros, si no por algo que iba más allá, "a los guionistas les pareció más interesante decir que yo me había liado con Blanca cuando yo estaba casado con mi mujer. Cosa que no era verdad. No es cierto". No tuvo reparo en decirles que "olvidadlo porque no me fío".