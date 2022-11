Ruta Sepetys: "Mi libro sobre los niños robados de Franco se lee en las escuelas de Estados Unidos"

En España acaba de publicarse 'Voy a traicionarte' (Maeva) , ambientada en la Rumanía de 1989. Los regímenes comunistas se están desmoronando por toda Europa . Cristian Florescu, un joven de diecisiete años, sueña con ser escritor, pero los ciudadanos rumanos no tienen libertad ni para soñar, oprimidos por las reglas y la fuerza del régimen . En medio de la dictadura de Nicolae Ceausescu, con un país gobernado por el aislamiento y el miedo, la policía secreta chantajea a Cristian para que se convierta en informante. La vida cambia para el joven aspirante a escritor y Sepetys aprovecha la trama para acercarnos una historia reciente.

En mi opinión el éxito no me pertenece, sino que se erige como un tributo a la memoria de quienes vivieron los hechos. ¡Que los lectores se preocupen por la historia poco conocida me inspira a seguir escribiendo!