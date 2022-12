El Mundo Today, fundado en 2009 por dos licenciados en Filosofía, Xavi Puig y Kike García, hace reír cada día a cientos de personas

Ahora han sacado un libro con todas las demandas y broncas que les han echado por sus 'gracietas', titulado 'Mejor no bromear con esto'

"Ayuso nos sigue en Twitter, y eso es lo más parecido a besar a alguien en la boca"

Lo han conseguido. Aunque a sus madres les parezca que no dan palo al agua, Xavi Puig y Kike García, dos filósofos escorados hacia el humor, echan el resto cada día para hacer reír al personal. Y con un estilo muy suyo. Tienen un don especial para captar fácil lo que está flotando en el aire pero no se dice pero se piensa y darle un toque del revés y entonces 'sííí, era eso'. Incluso han llegado a convertirse en un género nuevo, una tercera categoría entre lo real y lo ficticio: "Si parece del Mundo Today", dicen en España cada mañana varias personas (sobre todo de Murcia) al leer titulares de la prensa 'seria' cuando la realidad supera la ficción.

Ellos le dan a todos los ámbitos: Casa Real, políticos, regiones, deportistas, feminismos, racismos, machismos, Cárdenas, Julio Iglesias, tu tía Paqui y hasta Jordi Hurtado (pobre). Que nadie se quede sin. Y ahora han sacado un libro por elevación con todas las demandas y broncas que les han echado por sus 'gracietas'. No es especialmente finito, y lo han titulado con doble guasa 'Mejor no bromear con esto'. Esperan poder pagarlas con lo que saquen. "Todo aludido tiene derecho a cabrearse, otra cosa es que amenace y se marque un Cárdenas", explican.

¿Quiénes sois?

¿Y tú? ¿Quién eres tú? Te han dado nuestro teléfono los de la editorial, ¿verdad? Malditas ratas… En fin. Sabes perfectamente quiénes somos, no te hagas el longuis ahora. El Mundo Today, medio satírico fundado en 2009 por dos licenciados en Filosofía, Xavi Puig y Kike García… bla bla bla… está todo en la Wikipedia.

¿A qué os dedicabais antes de enfadar a media España y hacer reír a la otra media?

Xavi Puig trabajó de asistente de dirección en Marie Claire, la revista, no la casa de medias. También estuvo en alguna productora. Fue guionista de Boris Izaguirre y también de José Mota en TVE; la cadena, no la casa de medias. Kike García trabajó un buen tiempo en una agencia de publicidad porque vio Mad Men y se flipó un poco. Antes había visto Los Soprano y se flipó también, trabajando en temas que no vienen al caso ahora. El pasado es mejor dejarlo donde está.

¿Qué desayunáis por las mañanas (yo quiero)?

Kike tiene citosterolemia, una enfermedad rarísima que le obliga a vigilar el colesterol. Sus desayunos a base de escroto de avestruz no son recomendables para personas sanas. Xavi desayuna cosas normales y no cocaína, como se afirma muy implícitamente en esta pregunta. No nos hemos drogado en la vida, basta de insidias.

¿Cómo llegáis a captar tan fácil lo que está flotando en el aire pero no se ve hasta que lo decís?

Bueno, ese es nuestro trabajo. Nos pasamos el día mirando lo que flota en el aire, que es una manera bien bonita de describir lo que hacemos, y que otros prefieren definir como “tocarse los huevos”. Pues no: es un trabajo y requiere constancia y dedicación. Trabajamos muchísimo.

¿Vuestra madre qué dice?

Nuestra madre no es la misma, ojo. Eso nos convertiría en hermanos o hermanastros, convirtiendo El Mundo Today en fruto del incesto. La madre de Kike sigue diciéndole que no se preocupe, que ya saldrá algo. La madre de Xavi ha asumido ya que su hijo no da más de sí.

¿Os ponen las demandas?

No nos ponen, son siempre una mala noticia, pero qué le vamos a hacer aparte de reírnos y sacarle rédito económico con una antología. Pero sí, ha habido demandas, amenazas y huevos que han sido pellizcados así, con la uñita del dedo.

La mayor bronca por un artículo

La de nuestras madres, precisamente, cuando publicamos “Alá es la polla” justo después del atentado de Charlie Hebdo. Una comprensible.

La respuesta más divertida de un aludido

Un lector escribió a la Universidad de Oxford para chivarse de que nosotros habíamos informado erróneamente de que nadie sabía qué significaba la palabra “nevertheless”. Nos adjuntó el correo que les había enviado y todo, para que supiéramos la que nos caería encima.

Un famoso con un sentido del humor envidiable

Fran Perea se toma muy bien los chistes que le dedicamos. Y nadie nos retuitea más que Leonor Watling.

Uno con un humor de mierda

Mariló Montero nos costó 4000 euros.

Vuestro titular favorito de la Casa Real y por qué

Nuestro titular favorito de la Casa Real es la proclamación de la Tercera República. ¿Por qué es, o será, nuestra favorita? ¡Porque somos unos rojos, unas ratas podemitas bolivarianas!

¿Letizia os ha escrito?

Qué coño nos va a escribir Letizia. Si nos ha escrito, está en la bandeja de spam.

Vuestro titular favorito de deportes

Sin duda, el que informa de que se ha retirado el único aficionado del Getafe. Por culpa de este chiste, hemos perdido a todos los lectores del Getafe. Un ejemplar menos que vamos a vender.

¿En Cataluña os odian?

En Cataluña se ama a todo el mundo sin reservas. Es un tema que ha levantado mucha admiración dentro y fuera de nuestras fronteras. ¿Qué ocurre exactamente en Cataluña? ¿Por qué ese buen rollo? Es fantástico que se ame tanto en un sitio tan pequeño, si se compara con Estados Unidos.

¿Y Ayuso?

Ayuso nos sigue en Twitter, y eso es lo más parecido que hay a besar a alguien en la boca. Nos incomoda, pero es así.

Qué región ha reaccionado peor a vuestras gracietas

En Andalucía van muy a tope con lo suyo, para lo bueno y para lo malo. Pero esa pasión es la sal de la vida, cabrearse es bueno para el riego sanguíneo. En Murcia, los pobres, tienen una paciencia infinita con nosotros. Por si acaso, no hemos pisado la región aún. Puede que nos estén esperando.

Jordi Hurtado y la edad, ¿os parecerá bonito reírse de los viejos?

No es viejo quien vive al margen del tiempo. ¿Son viejas las ideas de Bien, de Verdad, de Belleza? ¿Verdad que son atemporales? Pues también lo es Jordi Hurtado.

¿Julio Iglesias sabe que existís?

Ojalá nos leyera, Xavi adora su música. Por eso le dedica artículos. Escribir es una forma de amar.

Un famoso que os gustaría que se diese por aludido, a lo Pablo Motos

Cualquiera si se lo toma con deportividad. Cosa que no es exigible, porque el aludido tiene todo el derecho a cabrearse, faltaría más. Otra cosa es que amenace y se marque un Cárdenas. ¿Qué es “marcarse un Cárdenas”? Comprad el libro y lo sabréis.

¿Os exigen los colegas que hagáis de animadores socioculturales en las cenas?