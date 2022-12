El profesor don Pardino es una versión moderna de Pepito Grillo que nos afea las fechorías que cometemos con las letras, un héroe del mundo digital con el superpoder de convencernos para escribir bien. Su plan es inteligente y persuasivo, pero tiene enemigos extraordinariamente tercos que no se lo ponen nada fácil . Las redes sociales, el WhatsApp y la vida a golpe de clics hacen que tomemos el camino más rápido, sin que nos importe si se van apeando comas o tildes.

Siempre va cargado de rotuladores que le sirven de torpedos y con unos pocos trazos nos muestra la diferencia entre rallar queso y rayarse o cuándo debemos usar la conjunción adversativa sino o combinar el si condicional y el adverbio de negación no. Por su frescura, para los profesores y algunos profesionales que trabajan con la lengua , como los traductores, el profesor don Pardino se ha convertido en su gurú. Ameno, pero enjundioso. No publica con una periodicidad fija, pero renueva constantemente el contenido y sus seguidores interaccionan con él transmitiéndole sus dudas e inquietudes en el manejo de la escritura.

Ese viejo maestro, a veces cascarrabias, no reniega de internet -¿cómo lo iba a hacer si ha nacido en ellas?-, pero lamenta que por su influencia los jóvenes estén perdiendo la capacidad de hilar ideas y de estructurar su pensamiento. "El desastre es inminente", dice. Por lo que se desprende de sus hilarantes viñetas, cree que la enseñanza ahora es más laxa a la hora de exigir corrección lingüística. Y a punto estuvo de dar la batalla por perdida cuando, al lanzar su campaña #acentúate para reivindicar las tildes , descubrió que el algoritmo discriminaba el contenido precisamente por su uso.

Es un héroe y no se rinde. Para 2023 ya ha preparado su peculiar calendario en forma de cómic. En cada mes aparece una de esas aventuras en las que don Pardino tiene que cazar un titi con su boli supercorrector. "Entre el sujeto y el predicado no se pone coma", avanza en los primeros días del almanaque. En los siguientes nos recuerda algunas lecciones que hemos ido descuidando, como que los puntos suspensivos solo son tres o que las mayúsculas se acentúan, "no hay excusa". A partir de ahora, ya sabremos quién vendrá al rescate si somos víctimas de un titi malvado.