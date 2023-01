Jacobo Bergareche, el nieto poeta de Ramón Mendoza: "Me enseñó a amar el mus, pero con el fútbol supo que sería inútil"

Es nieto de Ramón Mendoza, el empresario que ocupó la presidencia del Real Madrid entre 1985 y 1995. Un hombre carismático y de explosiva personalidad de quien el escritor tomó el disfrute de la buena vida, además de aprender cuánto puede dar de sí una baraja de cartas. "Era mi padrino y teníamos una gran complicidad -recuerda-. Nos reíamos mucho. Me jugaba la paga con él y casi siempre la perdía, pero pasábamos grandes ratos. Le gustaban todos los juegos y para cada momento tenía una frase con la que aplicaba su particular filosofía: Perro cobarde ni folla ni come carne o Con dos cojones y un palo, mi padre mató a un cochino".