Amor, paso del tiempo y disfrute: seis poemas que pueden mejorar tu día (de seis autores que pueden cambiar tu vida)

La poesía no sirve para nada hasta que nos enfrentamos a algo que no podemos explicar o describir de otra manera, entonces se vuelve imprescindible. Esta nota, por ejemplo, no tiene ninguna utilidad, pero ¿de qué otra manera podríamos decirte que queremos que estalles y que vuelvas a ser sol? En Uppers celebramos el Dia Mundial de la Poesía con seis textos extraordinarios sobre el paso del tiempo, la sabiduría, la persistencia del amor y sí, sobre la rabia contra esa luz que parpadea (pero que aún brilla).