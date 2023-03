La pluma y la espada: Vargas Llosa vs García Márquez (y otras grandes broncas literarias)

Es el secreto a voces más célebre de la literatura en lengua castellana. ¿Qué ocurrió para que aquella mítica noche de 1976 en México, a la salida de un cine, Mario Vargas Llosa le propinara un puñetazo a Gabriel García Márquez diciéndole "esto es por lo que le hiciste a Patricia". Quien más y quien menos, casi todos los aficionados a la literatura del boom ha escuchado alguna vez la misma versión: Vargas Llosa había dejado a su entonces esposa, Patricia Llosa, por una acaudalada dama limeña que había conocido en un viaje en barco. Despechada, Patricia habría tenido algún tipo de "encuentro" con García Márquez . La naturaleza de ese encuentro no la sabe nadie. Y probablemente nadie lo sabrá nunca, más allá de la señora Llosa. Tampoco lo sabe Jaime Bayly, autor de 'Los genios' (Galaxia Gutenberg), una novela en la que ficciona con bastante información, pero otro tanto de imaginación , tan célebre aventura.

Pero enemistades literarias las hemos tenido de todo tipo. Son célebres las rencillas entre Quevedo y Góngora, o entre Cervantes y Lope. Clásicas batallas siglodeorescas en las que se pudo, en algún caso, sacar a pasear los filos pero que afortunadamente no pasaron de sonetos y puyas más o menos ingeniosas. Pero no hace falta remontarse tanto. Otros dos Nobeles, sin ir muy lejos, Hemingway y Faulkner (este último era mejor sin la más mínima duda) se lanzaron dardos sobre el consumo de alcohol siendo que, de hecho, los dos bebían como cosacos. No por mas existencial menos enconada, la disputa entre Camus y Sartre, genios también, se saldó con acusaciones cruzadas de "burgués" y "colaboracionista" respectivamente. Y sin movernos de Francia, Guide llamaba a Claudel "fariseo y santurrón" y Claudel llamaba a Guide "depravado y gusano inmundo".