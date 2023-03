Muere María Kodama: el entorno de la mujer que fue los ojos de Borges

Kodama entra en el "gran mar" para reunirse con Borges. Discreta, pese a ser la compañera de uno de los grandes creadores de la literatura universal , nunca sintió la tentación de exponer su vida. Por decisión propia, no habrá despedida pública . Sin embargo, los años transcurridos junto al escritor sí le situaron bajo el foco de los medios, una situación que siempre supo manejar con elegancia.

María Kodama conoció al amor de su vida cuando tenía cinco años . Entonces no sabía que el autor de 'Two English Poems', la poesía que aprendió de memoria en sus clases de inglés era del literato argentino más famoso de todos los tiempos. Años después, entre 1953 y 1954 una María adolescente se encuentra con Borges en una librería de la calle Florida, en Buenos Aires. El escritor ya es mayor y tiene dificultades de visión.

María lo saluda y le explica que le conoció de niña r ecitando los dos poemas ingleses. Borges se interesa por ella. Descubre así que Kodama aún está en Secundaria y le propone estudiar anglosajón , el inglés del siglo X, juntos. "Pero debe ser muy difícil", repone María. El autor, ya muy prestigioso, la tranquiliza: él también tiene que estudiarlo, ¿por qué no hacerlo juntos? Nace así un amor inclasificable. "La vida fue tejiendo una historia maravillosa" , dijo Kodama en varias entrevistas sobre este encuentro.

La diferencia de edad era notable entre ambos y el matrimonio no prosperó . Se divorciaron cuando la pequeña María contaba solo tres años. Sin embargo, Yosaburo fue clave en la educación de su hija, que nunca pudo superar la separación de sus padres. "El casamiento es el divorcio", diría muchas veces. De hecho, renegó del matrimonio hasta cumplir los 48 años, cuando se casó por poderes con Borges, ya separado de Elsa Astete, su primera mujer.

La pareja Borges-Kodama no le sentó bien a la amistad de ambos autores. En los últimos años de su vida, Kodama habla con ira sobre el amigo de su marido. A propósito del libro 'Borges' de Bioy, María no duda en tacharle de "traidor". "Cuando tu amigo se va, no podés escribir todo lo que tu amigo dijo, sabiendo que vas a quemarlo con media humanidad. ¿Sabés cuál era el epíteto con que Borges se refería a Bioy? Cobarde", afirmaba en 2013 en una entrevista con la revista literaria Orsai.