Margarite Duras, Henry Miller, William Faulkner, Mario Vargas Llosa, Jorge Amado... son algunos de los nombres cuyos libros (buena parte de ellos) deberían ser completamente reescritos bajo este criterio. "Si le quitamos a los libros todo lo que a día de hoy consideramos ofensivo, políticamente incorrecto, obsceno, no apto para menores, etc., nos quedaríamos con unas bibliotecas verdaderamente tristes - dice la escritora María Fernanda Ampuero. Para la autora de 'Sacrificios humanos', el problema real es atribuirse la potestad de decidir por el lector lo que es ofensivo o no. "¿Quién puede decidir esto? ¿Cuál es el filtro? - se pregunta- Si a mi literatura le quitaran las partes ofensivas, no queda nada. Yo preferiría que antes destruyan mis libros. ¿Cuál sería la diferencia entre quemarlos o sacarle las partes que yo como autora he considerado importantes para entender la trama?".