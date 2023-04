Eva García Sáenz de Urturi, la autora en español más leída del momento: "Nos estamos infantilizando con el 'lo quiero todo ya"

View this post on Instagram

De hecho, la ganadora del Premio Planeta 2020 no escatima en localizaciones, bien documentadas como siempre es costumbre en su minuciosa labor de investigación, aunque reconoce que " Venecia fue muy generosa en ese sentido . Era muy sencillo. Si quería un palacio que ardiese en una isla de la laguna norte, lo encontraba. Si quería una librería de viejo, la encontraba. La ciudad me ofrecía bastante donde elegir. Hay algo de anciana dama, recia y bellísima en ella".

Un nutrido grupo de periodistas recorremos de su mano algunos de esos lugares en los que desarrolla la obra a través de las laberínticas calles de la ciudad. Desde la emblemática Piazza de San Marcos hasta la encantadora librería Acqua Alta , pasando por el puente de Rialto y el de la Academia . Nos cuenta que en su labor de preparación fue una fuerte influencia una serie de fotografías tomadas por un matrimonio francés durante la pandemia en las que las calles aparecían inusualmente vacías: "Cuando escribía en mi despacho, ponía un atril con esas fotos y me venían muy bien para colocar ahí a Kraken y los demás personajes". Le preguntamos cuáles son sus tres sitios venecianos favoritos: "Las librerías , de las que siempre me llevo un montón de libros, el Campo de San Vidal y la i sla de los Franciscanos , por lo que tiene de antigua, medieval y diferente".

Nada que ver, pues, con el mito romántico de la inspiración divina que puede asaltarte en el momento más inesperado pero que también puede tardar años en aparecerse. "A ver, hay que cumplir. Hay un contrato. Cuando era óptico, si me tocaba graduar 20 veces al día lo hacía. El viernes me tocará escribir 2.000 palabras y lo haré", defiende. Porque antes de dedicarse por completo a ser escritora, Eva trabajó como óptica-optometrista en una multinacional y en la Universidad de Alicante. "La vida que llevo ahora me gusta. Me gusta esta profesión por lo que tiene de creativo, en el sentido de que tengo total libertad para crear la historia que quiero, con el género que quiero y ambientarlo en la ciudad que quiero. De todas las profesiones que podía ejercer es la que me ha dado más satisfacción y felicidad".