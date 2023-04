Sant Jordi 360: una lectora, un florista, un librero, una editora y un escritor cuentan cómo viven la fiesta del libro

Lo mejor es ver toda una ciudad tomada por amantes de libros , pero también por gente que normalmente no lee y espera ese día para reencontrarse con ese placer olvidado. Es algo único en el mundo. Lo peor es que dure solo un día , que después de ese libro en particular se vuelvan a olvidar de lo que es leer, como esa gente que hace deporte solo un día. La lectura es el deporte del cerebro y del alma.

Sant Jordi es mi día favorito del año, le llamo 'día de felicidad'. La ciudad entera se vuelve alegre, acogedora y bonita. No puedo imaginar no pasear y perderme por el centro de Barcelona, comprar todos los libros que pueda, que me resulten interesantes. Y siempre con la esperanza de ver a algún escritor guapo que firme libros y que se fije en mí. Lo peor... es la politización de la diada. Ese día la política sale a las calles con el fin de encontrar borregos votantes y no de disfrutar de las sonrisas de la ciudadanía y el olor a libro nuevo que inunda la ciudad.