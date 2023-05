Mónica Rouanet vuelve al Madrid de La Movida en 'El camino de las luciérnagas': "En los ochenta podíamos aburrirnos y no pasaba nada"

¿Cuántos escritores tienen la oportunidad de volver a su primera novela y añadirle, modificarle o aplicarle lo aprendido durante años de experiencia? La alicantina Mónica Rouanet , autora de aquel 'Despiértame cuando acabe septiembre' que la convirtió en una de las novelistas más leídas en España durante la pandemia, regresa a su debut literario, 'El camino de las luciérnagas' (2012), para darle un lavado de cara. "No solo he actualizado el estilo literario, también he ambientado parte de la historia en la época actual, lo que ha supuesto algunos cambios en la trama", nos cuenta la novelista. El resultado es, en esencia, la misma obra pero lo suficientemente distinta como para merecer una relectura.

El anonimato general. Me refiero a que en aquella época te conocían tus amigos y nadie más. No estábamos tan expuestos socialmente como lo estamos ahora.

De la adolescencia no echo demasiadas cosas de menos. La propia palabra ya dice mucho de esa etapa de la vida: adolescencia, de adolecer, pero, si hago un esfuerzo, me doy cuenta de que echo de menos la capacidad de sorprenderme por casi todo, de descubrir el mundo en cada paso que daba.

Sí. Como ya he dicho, la adolescencia es una etapa en la que todo nos duele, y lo que se sale de los cánones considerados como los correctos se suele convertir en un problema. Así, si tu aspecto físico desentona con el ideal del momento (y que muy pocas personas suelen cumplir), es difícil que te sientas completamente feliz. Lo mismo ocurre con otros muchos aspectos entre los que, como broma, he incluido el nombre.

Yo estudié en un colegio de monjas donde no solo se nos juzgaba por nuestro desempeño académico, sino que también se hacía por nuestro comportamiento ético y moral, que, en la adolescencia, no solía coincidir con el de las monjas. El uniforme servía para homogeneizarnos, y cuidado con modificarlo para diferenciarte de las demás o adaptarlo ligeramente a la moda porque eso significaba castigo seguro.

La vivo como puedo, jajaja. Tengo dos hijas y he intentado no ser con ellas demasiado controladora. Tampoco ellas me dejan serlo, la verdad. Quiero pensar que las he educado para que sepan enfrentarse a los problemas que puedan surgir en el día a día. Aun así, nos suelen pedir ayuda a mí y a su padre cuando la necesitan. A nosotros nos encanta que lo hagan.