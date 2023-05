Enrique Stuyck, ex presidente de Disney y autor de 10.000 cartas al director: "Las envío cada mañana desde mi Ipad"

A sus 80 años, Enrique Stuyck no piensa en la vejez . Al menos en voz alta. La edad le ha librado de las urgencias del pasado, pero no de seguir trabajando y de cumplir rutinas que le mantienen activo desde el amanecer , tal vez porque a esa hora la vida siempre está a punto de empezar y él encuentra ahí el comienzo de un pensamiento. Aprovecha el silencio y la luz de la aurora para dejar que la mente vuele.

Lo primero que nos advierte es que no se considera escritor. "Las cartas, simplemente, me mantienen conectado con el mundo y me hacen disfrutar de esta pasión tardía. Antes, jamás había escrito nada , ni siquiera cartas de amor", dice con gran sentido del humor.

Con ocho décadas de vida, ha sido testigo de cambios de gobierno, conflictos, subidas y bajadas, logros y algunas decepciones. No podría narrar como lo hace si tuviese menos edad. Tampoco tendría la sensibilidad y la placidez con la que escribe. "He ido puliendo mi estilo y moderando el tono sin dejar de expresar lo que pienso. Hablo de la vida y mi destinatario es quien me quiera leer. Unas veces le entretendrá y otras le hará pensar. No tengo más propósito".