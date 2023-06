En 'La verdadera historia de la Panda del Moco' (Ariel), el filósofo y experto en Antropología Cultural Iñaki Domínguez explora la leyenda de una banda de pijos malotes que surgió aproximadamente en 1980 "como reacción a la violencia ejercida por macarras de barrios obreros y variadas tribus urbanas". Hartos de la intimidación que ejercían otras bandas, tipos como el Francés, el Judío, Pablo Full, el Italiano o el Garrul, todos entre los 15 y los 20 años, se empeñaron en demostrar que podían ser niños bien y al mismo tiempo no amilanarse ante nadie.

En el fondo subyacía el temor a perder sus privilegios heredados de la sociedad franquista con la llegada de la Transición. Entendieron que habría que combatir en las calles con los hijos del proletariado, ya fuesen gitanos, quinquis o macarras, y se preparaban para ello a conciencia, aprendiendo full contact . Tampoco tenían mucho más que hacer. Como buenos hijos de papá, se aburrían y no encontraban acomodo en el sistema. " Tendían a ser de derechas , pero como muchos jóvenes de los ochenta, estaba n desideologizados casi del todo ", nos explica Domínguez. En todo caso, su única ideología sería el dinero.

"Eran pijos modernos de los ochenta, más globalizados que los de generaciones anteriores. Llevaban New Balance, Levi’s 501 y camisetas Caribbean ", nos cuenta el autor de la obra. Su radio de influencia inicial era el barrio de Paseo de la Habana , por Juan Bravo, AZCA y el Pachá de Tribunal, aunque también les encantaba sembrar el terror en discotecas como el Gashlight o Look. "Les movía la bronca y la ultraviolencia , como a los protagonistas de La naranja mecánica", apunta.

En el libro se les describe como un claro precedente de los Cobra Kai de 'Karate Kid' (1984), años antes incluso de que se estrenara esa película icónica de los 80. En realidad, su afición por las hostias viene de antes. "Con la película Operación dragón (1973), de Bruce Lee , hubo un verdadero boom global de las artes marciales. Verdaderamente, fue esa la causa primordial de esa nueva afición a nivel internacional y del surgimiento de grupos similares en países tan distintos", apunta el antropólogo cultural. La brucexplotation que proliferaría tras la muerte del Pequeño Dragón con decenas de imitadores y subproductos no haría sino disparar la moda de los gimnasios en los barrios.

Más allá del full contact y los elementos más populistas de la cultura yanqui, no es que los miembros de la Panda del Moco tuvieran demasiados intereses. " No eran culturetas, precisamente , aunque Loic Veillard , el Francés, es músico y tocó el teclado en Rock-Ola con grupos como Funkcionarios (un grupo de Funky de la época)", indica Domínguez.

Pero ¿de dónde salió ese nombre tan estrambótico con el que se conocería a esta pandilla? "No se sabe muy bien. Una teoría afirma que estando en el VIPS (novedoso establecimiento a principios de los ochenta) quisieron introducir muchas sugerencias estrafalarias en el buzón del restaurante. Al no saber cómo firmar, uno de ellos dijo: “Lo firmaremos como la Banda del Moco", nos explica el filósofo. Otra teoría que recoge el libro sostiene que tras una reyerta en la que la cuadrilla había propinado una buena tunda a una banda rival les preguntaron cómo se llamaban, y, al ver un tipo que no era de la panda sacándose un moco, uno de ellos dijo: "¡La panda del moco! ¡Dejadnos en paz!".