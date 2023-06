Anabel Vázquez o el hedonismo de las piscinas: "Generan un campo magnético de levedad y alegría"

El amor por las piscinas de Anabel Vázquez nació en su infancia, mucho antes de convertirse en periodista y vivir en Nueva York y Madrid. Incluso antes de querer ser, por ese orden, exploradora, gimnasta, Edith Head, ministra de Cultura y Karen Blixen. Era una pasión rotunda, disfrutona, como de otro tiempo y espacio. Un refugio. “De niña ya me di cuenta de que generaban un campo magnético de levedad y alegría. Entonces no lo expresaba con estas palabras, pero certeza fue creciendo con los años”, nos cuenta a Uppers por mail, no sabemos si en bañador y con pamela. Tanto ha crecido esa obsesión (azul) que ha escrito un ensayo llamado ‘Piscinosofía’, cuyo subtítulo ya avisa: ‘Tratado acuático y desordenado sobre piscinas reales e imaginarias’.