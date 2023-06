Según Arthur C. Brooks, columnista de 'The Atlantic', este manual de filosofía, enmarcado en el aprendizaje de un deporte tradicional, “guía metódicamente al lector a través del esfuerzo de varios años del autor para aprender Zen a través del estudio del tiro con arco en Japón. Lo que demuestra es la verdad del Zen, que es que no es una filosofía sino una actitud. El practicante de Zen observa el mundo con total apertura; por eso no se puede enseñar, sino descubrir a través de una tercera actividad. Este libro dio forma a mi enfoque de muchas cosas, incluso mi propia enseñanza y escritura”, sostiene.