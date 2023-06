Damon Young, autor de 'Filosofía en el Jardín': "Cada jardín es una invitación a pensar sobre lo que somos"

Te lo voy a plantear así: hay un pasaje en 'La Ilíada' en el que los soldados gritan los nombres de sus víctimas. Pues yo podría hacer lo mismo cuando se trata del jardín: me temo que tengo muchas víctimas . Así que imagíname gritando "¡árboles!", "¡flores!"... incluso "¡cactus!".

El filósofo inglés Alfred North Whitehead dijo una vez, en broma, que toda la filosofía no era más que "notas a pie de página de Platón". Pues bien, Platón comenzó a enseñar en un bosque sagrado cerca de Atenas. Y lo mismo hizo su alumno, Aristóteles. Epicuro estableció su comuna en un patio trasero suburbano . Incluso los romanos ricos, como Cicerón, anhelaban este espacio ideal. Cada orador y autor soñaba con abrir su propia 'Academia' en una finca rural.

No lo creo. Fíjate en Sartre, que detestaba el senderismo, prefería la comida enlatada y uso un árbol como símbolo de una existencia repugnante en 'La Náusea' . Los jardines son una invitación a la filosofía, pero no la única. Piensa también en el asmático Proust encerrado en su cuarto de enfermo, meditando sobre un bonsái. ¡Las plantas en macetas también pueden ser jardines en miniatura!.

Ciertamente los romanos parecieron descubrir la vida rústica solo después de que crecieron sus ciudades: el ideal de los caballeros granjeros ricos, que mantienen vivas sus antiguas virtudes mientras cuidan sus vides, abejas y peces. 'Si tienes un jardín en tu biblioteca', escribió Cicerón a su amigo Varro, 'no te faltará nada'. Pero ese idilio más o menos romántico que creo que es a lo que te refieres, es muy posterior, y vino como consecuencia de la industrialización.

Nuestro jardín global no solo está abandonado, está quemado y envenenado. Y los pirómanos y asesinos se enriquecen con ello. He escrito aquí y allá sobre ecología y ambientalismo, pero a menudo siento mucha impotencia. Hay días en los que quiero armarme de argumentos más agudos. Y hay otros, lo confieso, en que quisiera guillotinas más afiladas. La mayoría, sin embargo, me conformo con citar a Voltaire: “Cuida tus vides y aplasta el horror”.