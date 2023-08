La emotiva carta a Ramón Lobo de uno de sus mejores amigos: "Morir sabiendo que vas a morir es de valientes"

Una carta en la que repasa vivencias, pero también pone en valor la admiración hacia Ramón Lobo “porque morir sabiendo que vas a morir no es fácil. Es de valientes. Llevas acunando la muerte desde hace meses. Le has dicho: ‘Sé que me reclamas. Pero antes me quiero despedir de todo el mundo, dejar todo ordenado, los deberes hechos, mi último libro terminado”.