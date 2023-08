Precisamente de ese humor negro seguía haciendo gala en redes sociales, donde hace apenas dos semanas, antes de que se celebrasen las elecciones generales, aseguró que no iba “a cumplir su legislatura, pero como dice el gran José Sacristán, me jode palmarla escuchando una música que creíamos superada. Me preocupan tus derechos, tu pensión y tu empleo. Me preocupan los que se quedan y van a sufrir”.