Manel Alías y sus 'Historias alucinantes de Rusia': "Es un país lleno de contradicciones y de extremos"

Llevaba tres años viviendo en Rusia, aproximadamente, y me di cuenta que ya había presenciado demasiadas escenas increíbles y había conocido gente tan apasionante que me arrepentiría si no dejaba constancia escrita de todo ello. Además, tengo muy mala memoria y pensé que se me podrían olvidar cosas que si me dijeran al cabo de unos años que las había vivido ni yo no me lo creería. Los siguientes cuatro años fui registrando todo lo que pensé que merecía la pena.