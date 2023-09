Pilar Eyre: "Tengo muchos amigos jóvenes, con quien no estoy a gusto es con los de mi edad"

'Al aire de Pilar Eyre'. Así se llama el espacio donde, desde hace un año, la escritora comparte con sus casi 100.000 suscriptores sus reflexiones. "No sabía lo que era Youtube y me enamoré", confiesa Pilar, que asegura que ha encontrado un lugar donde poder expresarse libremente. "Siempre salía enfadada de la televisión", cuenta. Además y "sin pedantería", como ella misma aclara, también lo hace como una suerte de labor social: "Sé mucho de pocos temas y quiero que no se pierdan". Así que se hizo con un trípode y un aro de luz y emprendió la aventura con las mismas o más ganas que siempre. Para Pilar, con la edad no se gana sabiduría, sino ilusión.