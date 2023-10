Todo lo cual hace pensar que, para una generación especialmente sensibilizada ante las relaciones tóxicas o violentas , la afición por este tipo de tramas podría suponer una suerte de vía de escape ficcional, es decir, una manera de sublimar pulsiones que no tienen cabida fuera de la fantasía . Otros, en cambio, podrían preguntarse si el consumo de este tipo de obras puede llegar a tener un efecto 'normalizador' de ciertas conductas. Después de todo, se trata de historias que suelen arrancar con un secuestro y por lo general llevan fuertes dosis de violencia y manipulación.

Es muy sencillo encontrar este tipo de libros circulando en plataformas de lectura. Pero si estás a punto de levantar la bandera de peligro en tu cabeza, permítenos recordarte que la violencia y el trauma han sido parte del arte -literario, pictórico, visual, musical- desde la 'Ilíada' hasta 'Por trece razones' y todo lo cabe cabe en medio. Y como decía Nick Hornby en 'Alta Fidelidad', a menudo los padres nos preocupamos por la violencia de ciertos contenidos olvidando que que nuestros hijos están expuestos a cientos de miles de canciones de desamor. Eso para no entrar en el terreno 'Euphoria' y aledaños.

¿Sigues interesado en el género? Aquí va un ejemplo de cómo se promociona uno de estos libros en la web: "Cuando Ellis Earnshaw y Heathan James se conocieron cuando niños, ellos no podrían haber sido más diferentes. Ellis era fuerte y hermosa, toda cabello rubio, risas y sonrisas brillantes. Heathan era oscuro, melancólico, y obsesionado con ver cosas muriendo. El par forjó una improbable amistad, única y extraña. Hasta que fueron destrozados por la enfermiza crueldad de otros, separados durante años, ambos encerrados en un infierno perpetuo. Once años más tarde, Heathan está de vuelta por su chica. De vuelta al lugar del cual pensaba que no había retorno. De regreso para buscar venganza de quienes les hicieron daño. El tiempo ha hecho que el alma de Heath sea más oscura, contaminada por el odio y la sed de sangre. El tiempo ha convertido a Ellis en una cáscara de lo que era, una pequeña chica perdida en la inmensidad de su dolor. Cuando Heathan saca a Ellis de su prisión mental, reviviendo la esencia de quien una vez fue, en la boca del lobo donde van a ir. Con maldad en sus corazones y venganza en sus venas, buscarán a quienes les hicieron daños y los destruyeron".