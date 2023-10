Martín-Loeches y la inteligencia humana: "Los tontos muy tontos no son tantos, aunque hagan mucho ruido"

La idea era hablar con neurocientífico cognitivo Manuel Martín-Loeches para entender una cosa clave: ¿Somos los humanos tan listos como nos creemos? O lo que es lo mismo: ¿Nos creemos más listos de lo que somos? Su respuesta, directa y a la yugular, no te va a dejar tranquilo: "Somos más listos de lo que creemos, pero no lo gestionamos bien". Así que por ahí va la cosa: en saber para qué se debe usar qué. En cómo usarlo todo al servicio de un único fin: intentar ser lo más felices posibles, que podría parecer una obviedad, pero por lo visto no lo en absoluto. Aquí va un paseo por tu cerebro para tratar de comprender un poco mejor la historia de la inteligencia humana.