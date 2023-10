La catalana derrocha pasión no solo en sus novelas, también en la vida. "Me enamoré de Youtube como quien se enamora de un hombre", cuenta. Fue su hijo quien la animó a adentrarse en ese mundo nuevo para ella en el que ha encontrado su sitio y cuenta ya con casi 100.000 suscriptores. Un proyecto en el que se ha embarcado con la misma ilusión de siempre porque, asegura, eso de que se gana sabiduría con la edad y se van perdiendo ganas no es más que una burda mentira. "Yo me enrabieto y me enamoro como cuando tenía 10 años", dice, y culmina con una frase casi poética que sintetiza su espíritu jovial: "En el corazón nunca es invierno, aunque te salgan arrugas".